怡斯萊可持續航油基地落戶東莞 港投指近年重點支持公司：體現戰略組合布局
更新時間：20:11 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-05 HKT
中華煤氣（003）孵化的可再生燃料公司怡斯萊，宣布落戶東莞生產可持續航空燃料。有份投資怡斯萊的港投公司指出，有關舉措體現了港投將新能源及綠色科技列為核心投資賽道之一，建立全鏈條戰略組合。
分階段前瞻性模式建投資組合
港投公司行政總裁陳家齊表示，在行政長官的支持下，港投公司將新能源及綠色科技列為核心投資賽道之一，聚焦可持續航空燃料、清潔能源、綠色材料等前沿領域，以分階段、前瞻性的投資模式建立全鏈條戰略組合。她稱，港投公司自2024年起重點支持怡斯萊，正是這一布局的重要體現。
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她指出，這次合作反映香港政府行政主導的示範案例，是香港和東莞政府有為政府結合高效市場的結合，並充分突顯香港主動對接國家「十五五」規劃、配合國家零碳目標的方向。
陳家齊：加速推動綠色技術商業化地
陳家齊又提到，港投公司正加速推動資本、國際化平台與全球人才網絡的深度融合，定向賦能具有突破性的綠色技術加快商業化落地，助力香港發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，並更好服務國家的全面綠色轉型。
港投公司是行政長官於2022年的《施政報告》中宣布成立，由特區政府全資擁有。港投公司指，全力貢獻發揮香港作為國際金融中心、「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色，以及資本引導與生態賦能的關鍵功能，全力協助重點企業完善國際化布局、拓展全球市場空間，並推動特區政府戰略願景與市場創新動能的高效疊加，達致多方共贏。
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