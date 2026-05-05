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怡斯萊可持續航油基地落戶東莞 港投指近年重點支持公司：體現戰略組合布局

商業創科
更新時間：20:11 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:11 2026-05-05 HKT

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料公司怡斯萊，宣布落戶東莞生產可持續航空燃料。有份投資怡斯萊的港投公司指出，有關舉措體現了港投將新能源及綠色科技列為核心投資賽道之一，建立全鏈條戰略組合。

分階段前瞻性模式建投資組合

港投公司行政總裁陳家齊表示，在行政長官的支持下，港投公司將新能源及綠色科技列為核心投資賽道之一，聚焦可持續航空燃料、清潔能源、綠色材料等前沿領域，以分階段、前瞻性的投資模式建立全鏈條戰略組合。她稱，港投公司自2024年起重點支持怡斯萊，正是這一布局的重要體現。

相關新聞：煤氣旗下怡斯萊落戶東莞 李家超：大灣區拓可持續航空燃料里程碑

她指出，這次合作反映香港政府行政主導的示範案例，是香港和東莞政府有為政府結合高效市場的結合，並充分突顯香港主動對接國家「十五五」規劃、配合國家零碳目標的方向。

香港怡斯萊公司舉行落戶東莞生產可持續航空燃料的投資意向書簽署儀式。
香港怡斯萊公司舉行落戶東莞生產可持續航空燃料的投資意向書簽署儀式。

陳家齊：加速推動綠色技術商業化地

陳家齊又提到，港投公司正加速推動資本、國際化平台與全球人才網絡的深度融合，定向賦能具有突破性的綠色技術加快商業化落地，助力香港發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，並更好服務國家的全面綠色轉型。

港投公司是行政長官於2022年的《施政報告》中宣布成立，由特區政府全資擁有。港投公司指，全力貢獻發揮香港作為國際金融中心、「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色，以及資本引導與生態賦能的關鍵功能，全力協助重點企業完善國際化布局、拓展全球市場空間，並推動特區政府戰略願景與市場創新動能的高效疊加，達致多方共贏。

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