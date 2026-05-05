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新世界指有買家接洽香港酒店資產 澄清未訂協議 市傳洽售3酒店總值156億

商業創科
更新時間：22:53 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:53 2026-05-05 HKT

新世界（017）表示，注意到有媒體報導揣測該集團可能出售其部分香港酒店資產的權益，經作出合理查詢後，澄清儘管有潛在買家不時就該公司的各項資產進行接洽，包括香港酒店資產，但截至目前，尚未就任何出售事項訂立根據上巿規則須予以披露的協議。

新世界：不時收到接洽

新世界表示，建議股東、債務及其他證券持有人及潛在投資者，不要依賴有關該集團的市場傳言，任何資訊僅應以官方公告為準，而股東、債務及其他證券持有人及潛在投資者，於買賣證券時務請審慎行事。

涉及君悅酒店等3項資產

據彭博引述消息報道，新世界正在洽談出售其在香港3家酒店組合中持有的50%股份，當中包括君悅酒店、萬麗海景酒店和九龍凱悅酒店，總價值達20億美元（約156億港元）。報道提到，阿布達比投資局持有該投資組合的另一半。

新加坡Aravest Pte成潛在買家

報道指出，潛在買家包括總部位於新加坡的Aravest Pte，為一家房地產管理公司，管理約93億美元資產；而新世界在扣除債務後，預計交易將獲得約3億美元現金。不過，談判正在進行中，仍有可能破裂。

截至去年底，新世界淨債務約1,227億元。
 

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