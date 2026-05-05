滙控3年財務目標不變 CFO對中東撥備水平放心 重申50%派息比率承諾

面對中東衝突引致全球不確定性加劇，滙控（005）仍維持未來三年的財務目標不變，包括平均有形股本回報率（RoTE）達到17%、甚至更高。集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，由於首季RoTE創下紀錄，達到18.7%，帶來緩衝，又相信銀行業務淨利息收入增長可抵銷信貸成本增加，集團最新亦上調了今年的銀行業務淨利息收入至約460億美元。不過，若同時出現油價上漲、通脹加劇、國內生產總值顯著放緩、失業率上升及市場中斷此情境，預期除稅前利潤將會受到中至高單位數的不利影響，假如情況未能緩解，則可能導致今年的RoTE無法達標。

第一季RoTE為全年提供緩衝

滙控於首季就中東增撥3億美元準備，郭珮瑛對此撥備水平感放心，當中已考慮了不同概率的下行情境，以及中東相關壓力情境，故將預期信貸損失佔貸款總額平均值由原來約40個基點上調至45個基點，但同時將今年銀行業務淨利息收入指引由原來至少450億美元上調至約460億美元，主要料可受惠於4月中以來的利率曲線、結構性對沖及存款增長持續穩健。

她指，集團設定的壓力情境是一個綜合情境，收入端的衝擊來自兩個極端假設：一是油價持續維持在145美元一桶，高通脹、客戶存款基礎也受壓，但過去大多的壓力情境顯示滙控都是出現存款流入多於流出；二是財富管理手續費收入下降，但事實上現時理財產品銷情利好費用收入，因此集團維持財務目標不變。

然而，她承認中東衝突確實會對RoTE造成壓力，但第一季RoTE達18.7%，為全年提供很大緩衝。她又提到若然出現嚴峻的下行情境，滙控也有大量緩解措施應對，包括去風險化、增加低風險業務增長、削減成本和投資，相信這些管理行動足以減輕對RoTE的影響。

中東財富管理資金流出極少

郭珮瑛又透露，中東戰事持續至今，該地區的財富管理資金流出極少，交易流程正常，大客戶貸款提取增加、存款基數擴大，信貸組合保持韌性，將繼續投資中東地區的財富管理業務。她指，目前滙豐在中東僱員有數千人，多為本地員工。

至於股息，她重申承諾維持50%的派息比率，這是絕對承諾，在任何情況下都不會被稀釋。她回應股份回購問題時稱，這是季度檢討程序，會視乎普通股權一級資本比率、貸款增長等資本需求，在確保50%派息比率後，再考慮回購，集團在第二季亦會檢討，並對資本生成能力有信心，但最終仍需視宏觀環境而定。

港商業房地產市場開始回穩

香港商業房地產方面，她指首季相關撥備非常少，主要由於住宅市場價量均有實質進展，零售物業也連續10個月有增長，今年迄今增長12%；中環寫字樓的交易量不俗，空置率正在下降，但新界和東九龍的空置率仍有壓力，所以尚未完全走出周期，惟已開始見到回穩。

另外，她指滙控涉及私募信貸的敞口佔資產負債表維持約2%以內，其中特定敞口為60億美元。有關首季出現一筆4億美元與英國一家財務保薦人第二市場證券化風險承擔有關的撥備，她指這是一宗欺詐，屬一次性撥備。

就昨日宣布出售印尼零售及財富管理業務，她預計明年將因此錄得最多4億美元的收益。

有關集團重組進展，她指重組簡化計劃於去年初開始，所有行動預計在今年中完成，但因通知期及遣散費等緣故，因此要到至今年底才正式結束。

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