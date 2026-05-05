長和悉售VodafoneThree 分析稱時機略「意外」 惟有助派息及修復估值

長和（001）宣佈悉售英國電訊業務VodafoneThree 49%股權，料將套現逾450億港元。對於這宗巨額交易，Blue Water Capital首席投資官李澤銘接受《星島頭條》訪問時表示，長和近年持續出售資產，逐步退出傳統業務的戰略意圖明顯，但預計集團將利用這筆巨資減債及派發特別息，長遠有助修復目前偏低的估值。

正值AI世代 網絡需求大增

李澤銘指出，長和出售資產的舉動本身並不令人意外，因集團早前已先後減持碼頭及歐美電網等傳統低回報項目，以尋求更佳的退出方式。不過，今次出售英國電訊業務的時機卻略顯「意外」。

他解釋，集團去年才花大力氣促成英國業務合併，曾表示會投資5G網絡；加上現時正值AI世代，市場對5G及寬頻網絡需求大增，這類基建理應能提供穩定回報。長和選擇在收成期前退出，連具潛力的電訊業務亦告套現，進一步加深了市場對其「套現退場」的印象。

上市公司資產不斷被剝離

觀察長和近年操作，李澤銘點出其「資產變現與新增投資極不對稱」的現象。他指出，上市公司的核心資產不斷被剝離，卻鮮見具代表性的新增投資；相反，李氏家族的私人基金會卻持續低調地在醫療、生物科技及人工智能等前沿領域進行投資。這反映大股東可能認為，未來的新投資已未必需要透過上市公司的形式進行。

套現後料首要減債 有派息憧憬

至於套現逾450億元現金後去向，李澤銘相信，集團首要是減低負債，餘下資金很大機會以股息形式派發給股東。他分析指，長和作為綜合企業，目前市帳率僅約0.4至0.5倍，長期被市場低估。若集團能持續將資產以合理價格變現，並將現金回饋股東，加上大股東持股比例高、派息絕對符合其利益，此舉將有助逐步提升上市公司的整體估值。對小股東而言，這未必是一件壞事。

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