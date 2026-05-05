長和悉售英國VodafoneThree 49%持股 套現逾450億 料下半年完成

長和（001）的英國電訊業務與同業合併一年後，以巨額套現離場，宣布旗下電訊業務集團CKHGT同意出售英國電訊商VodafoneThree所持有的全數49%股權，將透過註銷持股方式，收取現金43億英鎊（約454.94億港元）。受消息影響，長和午後一度升近半成，高見68.45元，收市仍升4.2%，報68元。

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Vodafone集團全資擁有 須監管批准

VodafoneThree由Vodafone集團持有51%股權，CKHGT則持有49%股權。Vodafone集團將注入資金，以取得VodafoneThree的100%股權，預計交易於今年下半年完成；惟須待相關監管機構批准，包括根據英國《國家安全和投資法》審批。長和指，是次交易讓該集團能以具吸引力的估值將其投資變現。

霍建寧：2000年成立3英國時開創先河

長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示，長和為全球率先投資3G的流動電訊服務營運商之一，早於2000年成立3英國，開創先河，為消費者提供流動寬頻通訊服務。他稱，該業務由初創流動電訊營運商起步，多年來不斷茁壯成長，其後更透過合併，發展成現時的VodafoneThree，成為英國最大電訊商，服務客戶數目冠絕英國，為當地消費者提供電訊產品與服務方面穩佔市場領導地位。霍建寧續指，是次交易讓長和得以實現於VodafoneThree的投資價值，為集團和股東帶來實際回報。

陸法蘭與黎啟明：龐大投資價值變現

長和聯席董事總經理陸法蘭與黎啟明共同表示，此項交易對該集團和合作夥伴而言，皆為互惠互利的雙贏局面，交易為長和帶來龐大的現金收益，更切實地將其投資價值變現。

長和：提供彈藥 尋未來投資或收購機會

長和在公告指出，由出售事項所產生的龐大現金所得款項，將強化其財務狀況，透過增加現金儲備及減少綜合淨財務負債，從而提升整體資金流動性及財務穩定性，同時符合現有信貸評級。

長和續指，所得資金可為策略性發展提供具彈性的資源，透過資助業務擴展及基建設施升級，以及尋求潛在的未來投資或收購機會，同時亦強化資產負債表；以及優化營運資金管理，透過維持適當的營運資金儲備以支持日常營運，並緩衝潛在市場或營運風險。

3英國與Vodafone合併一年後變現離場

長和去年完成推動將3英國與同業Vodafone英國合併，收回約13億英鎊淨現金（約138億港元），當時指出，合併公司VodafoneThree將在未來10年間投資110億英鎊，創建歐洲其中一個最先進的5G網絡，為英國數以百萬計客戶和企業帶來極其優越的流動通訊體驗。長和早前預計合併公司在合併後的第5年，將每年帶來7億英鎊的成本及資本開支協同效益，並由2029年財政年度起，為Vodafone的經調整自由現金流帶來貢獻。

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