滙豐首季稅前利潤跌1%遜預期 每股派息10美仙

滙豐（005）中午公佈首季業績遜預期，列賬基準除稅前利潤按年減少1.1%⾄93.76億美元，，以反映今年首季預期信貸損失及其他信貸減值準備增加、須予注意項⽬的不利影響，以及營業⽀出上漲。除稅後利潤為73.94億美元，按年減少2.3%。每股派息10美仙，與去年同期持平。對於重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進⾏的正常回購考慮及流程。該股半日收報141.4元，跌1.4%。

期內，須予注意項⽬包括與計劃出售⾺⽿他業務相關並於分類為持作出售⽤途時確認出售虧損3億美元，以及完成出售英國壽險業務後錄得貨幣換算儲備撥回虧損2億美元；若不計及須予注意項⽬之固定匯率除稅前利潤為101億美元，與去年同期相若。

預期信貸損失按年增4億美元

預期信貸損失為13億美元，按年增加4億美元，主要反映企業及機構理財業務就英國⼀家財務保薦⼈涉及的4億美元欺詐相關第⼆市場證券化風險承擔，以及因今年2⽉28⽇中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化⽽增撥的3億美元準備。

淨利息收益按年增加8%

淨利息收益為89億美元，按年增加6億美元或8%，當中計及⼀次性項⽬的1億美元不利影響。有關增幅主因存款結餘增⻑、結構性對沖以較⾼收益率再投資的裨益，以及市場利率下跌對調配⾄交易賬項的資⾦之影響；惟交易賬項結餘增加，抵銷了部分增幅。淨利息收益率則為1.6%，按年升1個基點；按季則下跌4個基點。

普通股權⼀級資本比率14%

普通股權⼀級資本比率為14%，按季減少0.9個百分點，反映恒⽣銀⾏私有化的影響、股息及風險加權資產增加，但有關減幅部分被監管規定利潤抵銷。

集團⾏政總裁艾橋智表⽰，集團四⼤業務均為整體收入增⻑作出貢獻，若不計及須予注意項⽬，各業務以年率計之平均有形股本回報率均超過17%。他續指，⾝處不確定性加劇的時期，客⼾更多將滙豐視為值得信賴的合作夥伴，能夠以可靠的財務實⼒、穩健表現和專業知識，協助他們應對複雜多變的局勢，深信集團今年2⽉訂立的⽬標定能實現。

料全年淨利息收益460億美元

展望未來，該行維持2⽉公布的所有集團財務⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼（不計及須予注意項⽬）；預計2026年銀⾏業務淨利息收益約460億美元，早前指引則為最少450億美元，以反映利率前景改善，但同時深明前景仍存在波動及不確定性。此外，預計2026年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為45個基點，原先指引是佔貸款總額平均值約40個基點；中期則會將有關百分比維持在30⾄40個基點範圍。

集團又指，已作好準備應對業務所在全球環境中普遍存在的變化及不確定性，包括中東衝突相關影響，並已建立綜合多種下⾏壓⼒境況的模型，預期除稅前利潤將會受到中⾄⾼個位數百分比的不利影響；假如未能緩解，則可能導致2026年不計及須予注意項⽬之平均有形股本回報率低於17%甚⾄更⾼的⽬標。