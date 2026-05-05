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美媒指特朗普AI政策重大轉變 擬引入新模型審查流程 憂爆毀滅性網絡攻擊 

商業創科
更新時間：11:51 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:51 2026-05-05 HKT

據《紐約時報》報道，美國總統特朗普一改往日對AI的「放任」態度，正考慮對新AI模型實施政府審查。報道指，政府內部正討論一項行政命令，擬成立AI工作組，以針對新AI模型建立正式的政府審查流程。據悉，白宮官員上周已向Anthropic、Google及OpenAI等企業高層透露相關計劃。

報道引述美國官員指出，審查機制或類似英國目前的做法，即授權多個政府部門確保AI模型符合特定的安全標準，此舉標誌着特朗普政府在AI政策上的重大轉變。

特朗普自上任後一直大力推動AI發展，曾表示AI對贏得與中國的地緣政治競爭至關重要，早前更撤銷拜登政府時期要求AI開發商進行安全評估的規定。他曾形容AI產業如同「剛出生的漂亮嬰兒」，揚言不能以愚蠢的政治規則阻止其發展。特朗普雖留有制定某些規則的空間，但亦補充「這些規則必須比技術本身還要聰明」。

轉變源於Anthropic新模型

政策轉變源於初創企業Anthropic上月公布名為「Mythos」的新AI模型。該公司坦言，Mythos在識別軟件安全漏洞方面極其強大，可能引發網絡安全危機，因此拒絕向公眾發布該模型。

業界及政府官員透露，白宮希望避免日後若發生AI驅動的毀滅性網絡攻擊，會引發的政治後果。 同時，政府亦正評估新模型能否為五角大樓及美國情報機構提供更強的網絡防禦能力。為應對Mythos等強大模型，部分官員正推動建立審查制度，讓政府優先獲取及測試新AI模型的權利，但不會阻止其最終發布。

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