Palantir收入破頂兼上調指引 CEO稱「40法則」得分升至145% 堪比Nvidia及美光

美國數據分析公司Palantir公布首季業績勝預期，受惠於AI平台需求強勁，單季收入創下歷史新高，行政總裁Alex Karp指公司已成為對抗「AI垃圾（AI slop）」的守護者，並將公司與英偉達（Nvidia）及美光等AI基礎設施巨頭相提並論。公司又全面上調全年收入增長指引至71%，以及將美國商業收入增長指引上調至120%。不過，該股盤後向下，最多跌3.2%，收報142.09美元，跌2.7%；今年至今股價則累跌近18%。

美國商業收入增逾1.3倍

Palantir首季收入達16.33億美元，按年急升85%，高於市場預期的15.3億美元；純利高達8.71億美元，按年大增逾4倍。美國市場成為增長核心引擎，單計美國業務收入達12.82億美元，按年增長104%；當中美國商業收入按年升133%至5.95億美元，美國政府收入亦升84%至6.87億美元。期內，公司簽下206筆價值至少100萬美元的合約，72筆至少500萬美元的合約，以及47筆至少1,000萬美元的合約。

稱「40法則」得分打破紀錄

Karp在致股東信中指出，現時幾乎所有真正能創造價值的AI工作流程，皆建基於Palantir之上，更稱公司為獨一無二的存在。他強調，公司的「40法則（Rule of 40）」得分飆升至145%，打破該指標的紀錄，而該成就目前只有英偉達、美光及SK海力士這些AI基礎設施公司能匹敵。

直言業界充斥「AI垃圾」

另外，Karp直言業界充斥「AI垃圾」，本體論（Ontology）牢牢根植於現實，抵抗這些攻擊；且部分模型公司陷入無止境的價格戰，導致代幣（Token）成本暴跌上千倍，行業格局每半年就重新洗牌一次。他強調Palantir的道路截然不同，致力打造實力雄厚的業務生態，為全球合作夥伴持續創造實際價值。他亦指出，公司目前的財務實力，已遠超歷史上同規模的幾乎所有軟件企業，首季每名員工貢獻年化收入達150萬美元。

料全年收入增長達71%

基於對美國業務加速發展的信心，Palantir將2026年全年收入指引上調到76.5億至76.62億美元，按年增長達71%，較上季指引高出10個百分點；其中美國商業收入預期將超過32.24億美元，增長率至少達120%。此外，經調整自由現金流指引亦上調至42億至44億美元。