烯石電車新材料擬從開曼群島遷冊香港 指營商環境穩定 增國際投資者信心

烯石電車新材料（6128）公布，建議申請從開曼群島遷冊至香港，並將採納符合香港法例的新組織章程細則，以取代現有組織章程大綱及細則。遷冊需召開股東特別大會表決，以及取得相關監管機構批准。

有效降低合規成本

烯石電車新材料指出，鑒於該公司已在聯交所主板上市，且主要營業地點位於香港，在遷冊後，可降低跨國合規的複雜性、簡化法律實體架構，並有效降低在多個司法權區進行合規所涉及的成本。

「遷冊鞏固公司在香港地位」

該公司續指，香港的法治傳統強調公平、一致性及司法獨立，為在香港營商營造了穩定且可預期的環境，其國際樞紐吸引包括該公司在內的公司遷冊至香港。該企指出，遷冊進一步鞏固其在香港地位的重要舉措，此舉可增強本地及國際投資者對本公司的信心，並促進公司與投資者之間的溝通。

不影響股東持股比例

烯石電車新材料表示，除將產生的開支外，不會改變相關資產、投資、管理或財務狀況，亦不會改變股東的持股比例，有關事項不會對其營運造成任何重大影響。該公司續指，遷冊並不構成成立新的法律實體，亦不會影響業務持續性，當其成為遷冊公司時，將根據香港法例在香港設立註冊辦事處。

業務收入來自內地與香港

烯石電車新材料主要業務為發展及加工石墨烯產品，尤其是用於電動汽車、能源儲存系統及其他應用的鋰離子電池石墨負極材料，另外亦從事於景觀設計業務。去年該公司有80%收入來自內地，餘下約20%收入來自港澳市場。