信和三大商場足本播放世界盃104場賽事 斥800萬元推廣 料人流雙位數增長

世界盃下月舉行，信和集團公布連續第四屆足本播放賽事，將斥資逾800萬元推廣費，於奧海城、屯門市廣場及荃新天地以高清大電視，足本播放全部104場賽事。

運動商戶生意額料雙位數增長

信和集團首席商務總裁蔡碧林指出，將聯合近百個商戶陸續推出多重消費禮遇，包括餐飲、運動用品及電子產品，預期是次體壇熱潮將促進本地經濟，顯著帶動商場人流及刺激消費。信和集團預計，在足球熱潮及一系列精彩活動的帶動下，三大商場人流及運動相關商戶的生意額，均會錄得雙位數的按年增長。

蔡碧林：迎早晨體育經濟機遇

她表示，留意到今屆有超過四成賽事於香港早上時間舉行，將帶來獨特的「早晨體育經濟」，相信除了一眾標準球迷外，今次更非常適合家長帶同小朋友，甚至三代同堂一齊食早餐睇賽事，故將特別在奧海城增設「親子睇波專區」及早晨睇波派對等活動，推動足球文化承傳；另外商場亦會舉辦逾50場足球相關的活動。

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