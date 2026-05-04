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港交所未來數月重啟黃金期貨交易 陳浩濂：港金結算公司擬今年內試運

商業創科
更新時間：16:39 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:39 2026-05-04 HKT

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，在地緣政治不確定性加劇、通脹壓力持續的背景下，黃金的戰略重要性更為顯著，為香港發展黃金金融交易提供了機遇。他指出，港交所（388）正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易，其後將在此基礎上優化合約設計和完善交收機制，詳情將會適時公布。

港交所：將諮詢市場 優化合約設計

港交所董事總經理及市場主管 余學勤出席立法會財經事務委員會時認為，黃金期貨的設計和香港實體黃金生態圈的連動絕對有必要，在重啟黃金期貨交易方面，將諮詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。他指，港交所會繼續研究，迎合投資者需求，讓新的期貨產品交易有更顯著增長。

港金結算公司逾10家銀行代表入局

同場的陳浩濂指出，政府正從多方面積極推進黃金市場的發展，包括增加黃金倉儲容量、建設金融基礎設施、提升黃金供給等，建立全面的交易生態圈。他稱，由政府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」（港金結算公司）正積極推進清算系統的準備工作，其董事會有金融監管機構和超過10家參與國際黃金市場的主要銀行代表參與，廣納市場意見，共同制定清算系統的架構和規則，目標在今年內開展清算系統的試營運。

在黃金供給方面，他稱，正推動金商在港建立或擴建精煉廠，目前已有數家具備國際認證資格的企業向我們表示有興趣發展。

支持業界成立行業協會 研提供稅務優惠

陳浩濂又表示，支持業界成立行業協會，並會研究為合資格機構提供稅務優惠，以及協助業界建立培訓架構等配套措施，多方面構建香港的黃金生態圈。

大宗商品認可倉庫至今儲存2.4萬公噸有色金屬

對於拓展其他大宗商品市場，陳浩濂則指出，自倫敦金屬交易所於2025年1月將香港納入其全球倉庫網絡以來，由7個營運商營運的共15個認可倉庫已投入運作，現時已儲存約2.4萬公噸有色金屬；由財政司司長主持的大宗商品策略委員會亦已於去年底舉行首次會議，從金融創新、基礎設施建設、產業推廣及人才三大方向研究和提出建議。

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