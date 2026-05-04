OpenAI去微軟化：萬億AI賭局誰來接盤？｜梁偉聰

當初OpenAI行政總裁Sam Altman陷入內鬥危機時，微軟（Microsoft）曾扮演其「救火英雄」，如今兩家機構卻解除獨家協議，被外界視為「和平分手」。在OpenAI正被發起人之一的馬斯克（Elon Musk）告上法庭之際，一旦Sam Altman未來再失勢，是否有另一位「微軟爸爸」可以救場？又對該機構的萬億上市大計是否有潛在影響？

之所以一直不用公司或集團去稱呼OpenAI，原因在於這家機構從發起之初，本意是一家透過開源技術去推動AI發展的「慈善性質機構」。然而，隨著融資額越來越誇張，這家「慈善機構」已經變成了一頭估值高達 8,520億美元（折合約6.6萬億港元）的資本巨獸，這個數字大約是1.5家騰訊（700）或接近3家滙控（005）的規模。

從今次與微軟解除獨家協議來看，表面上是OpenAI想尋求Amazon或NVIDIA的算力支持，但在筆者看來，卻是Sam Altman再次拋棄「忠實支持者」的一次反轉。現在協議一改，OpenAI成功對微軟進行「去獨家化」，Sam Altman雖然獲得了部署多雲平台的自由，但同時也可能失去了一個強力支持者。

更令Sam Altman頭痛的是，馬斯克（Elon Musk）這名「前度」正緊咬不放。近日，馬斯克在法庭作證，指控OpenAI及其高層違背初衷，並形容自己被誤導，誤以為OpenAI的宗旨是以「利他」為導向，而如今卻成為一家「以 OpenAI及其最大投資者微軟的利益而經營的營利企業」。

Sam Altman早前曾豪言，OpenAI最快可以在今年（2026年）第四季掛牌上市，這無疑是想趁著AI浪潮還在巔峰時，為這家「燒錢巨獸」找到新資金來源。市場預計OpenAI今年虧損將達到140億美元，並要在2029年才能實現盈利。

事實上，OpenAI在今年3月份才剛完成一輪規模驚人的融資，成功吸納了高達1,220億美元的資金，令其投後估值飆升至8,520億美元。這次融資名單中，除了老面孔微軟，更見到了Amazon、NVIDIA及SoftBank等巨頭的身影。在外界看來，這陣仗簡直是為了上市而鋪設的「星級投資陣營」。

風光背後，千萬別忘記，這班「投資者爸爸」的錢絕非「善款」。在資本市場的遊戲規則裡，每一分投入都早已在暗中標好了價格。這輪1,220億美元的史詩級融資固然壯觀，但我們必須思考一個核心問題，一旦OpenAI因馬斯克的訴訟糾纏、或是內部架構重組失敗，而永遠失去了上市的可能性，這班「投資者爸爸」會選擇眼巴巴地看著自己的千億投資倒進大海，還是會採取甚麼法律手段或清算行動來回收殘餘價值？

問題從來不是OpenAI能否成功上市，而是如果不能，誰來承擔這場萬億賭局的代價。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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