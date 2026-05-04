Antimatter建全球首個針對AI推理新雲網絡 擬香港設立總部

專為分佈式AI經濟而設的新雲（neocloud）平台Antimatter近日透過3家企業策略性合併成立，並計劃於香港設立全球總部，建設首個針對AI推理優化的全球新雲網絡。該平台合併後為業界首個全面整合的AI基礎設施平台，旨在以遠低於超大規模雲服務商的成本，以及大幅縮短推出市場的時間，滿足全球對AI算力的爆發式需求。

由3間企業合併而成

Antimatter由曾創立微軟實時通信業務部門的連續創業者David Gurlé領導，透過合併Datafactory（美國能源與電力基礎設施）、Policloud（模組化微型數據中心網絡）及Hivenet（分佈式雲端服務供應商）三家企業，打造涵蓋能源採購、實體硬件及雲端軟件的AI基礎設施平台。

該平台指出，有別於第一代AI主要關於在集中式數據中心訓練龐大的基礎模型，下一階段的推理則是在Copilot、智能代理和即時決策系統等各類應用中，將這些模型每天運行數十億次。因此需要更貼近用戶、部署速度更快及能源效率更高的基礎設施。

已獲3億歐元資金建設

Antimatter計劃於香港設立全球總部，並以前所未有的速度部署資金，建設首個針對AI推理優化的全球新雲網絡。公司已獲3億歐元資金，用於在2026年部署首100個Policloud分散式微型數據中心，提供4萬張圖形處理器（GPU），活躍算力達3.6 exaFLOPS以上。

至2030年底，計劃於數十個國家部署的1,000個Policloud分散式微型數據中心網絡將提供超過40萬張GPU，分佈式AI推理算力超36 exaFLOPS，相當於5座傳統超大數據中心規模，但部署資本開支將能降低50%，並顯著縮短推出市場的時間。