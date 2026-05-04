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香港電訊料世界盃帶動經濟 稱訂閱增長已超越歷屆預期

商業創科
更新時間：15:40 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-04 HKT

世界盃即將展開，NowTV與ViuTV作為大會指定廣播機構，公布賽事直播、AI技術、綜藝節目及優惠計劃全面升級。香港電訊（6823）個人業務行政總裁林國誠表示，今屆賽事場數多、時段廣，將帶動本地餐飲、零售及夜市經濟，目前訂閱增長已超越歷屆預期。
 
今屆世界盃為史上規模最大，合共104場賽事橫跨多個時段。NowTV將直播全部賽事，並提供4K畫質；ViuTV 99台則免費播放25場重點賽事，包括揭幕戰、四強及決賽，讓更多市民投入賽事氣氛。大會委任Edan@MIRROR、Ivy@COLLAR出任世界盃大使。
 
優惠方面，指定csl、1O1O、Club SIM、NowTV及網上行客戶，可優惠價580元訂購賽事通行證，原價980元。林國誠表示，現時上客速度理想，不少用戶藉此續約各項服務，帶動整體業務表現。

NowTV推出全新「AI波友」

技術方面，NowTV推出全新「AI波友」，利用人工智能整合賽事數據與專業分析，以廣東話解答球迷疑問，並按用戶作息提供個人化觀賽建議。同時，該集團引入低時延專線技術，將影片碎片化傳輸，載入速度提升2倍，緩衝時間大減。csl、1O1O及網上行Netvigator客戶可直連專用網絡，流動用戶更可豁免本地數據，方便外出睇波。林國誠透露，若技術成效理想，未來有望應用於英超、西甲等聯賽轉播。
 
林國誠提到，今屆賽事時段覆蓋朝早至夜晚，酒樓、餐廳、健身中心、學校及會所等均參與其中，有助培養市民外出消費習慣，振興夜市。他稱，除傳統飲品、零食贊助外，更多新行業加入贊助陣容，廣告商覆蓋更廣泛，而該集團亦聯同多個商場及場地舉辦觀賽活動，場地數量較往屆增加，冀營造全城歡騰氣氛。
 
他強調，今屆世界盃雲集多位傳奇球星，或成其最後一戰，加上賽事陣容強勁、時段彈性，整體表現料較往屆更正面。他指出，轉播權談判雖不易，但相信憑藉多年經驗，對今屆營運及市場反應充滿信心。

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