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Google擴展Gemini個人化智慧服務至港用戶 可串聯Gmail及YouTube

商業創科
更新時間：14:14 2026-05-04 HKT
發佈時間：14:14 2026-05-04 HKT

Google宣佈，早前在美國推出了「個人化智慧服務」（Personal Intelligence）後，正逐步向香港合資格的Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱者的個人Google帳戶推出這項體驗，並預計在未來擴展至基本版用戶。

提供對用戶獨具意義協助

該服務能連結Gmail等應用程式中的資訊，讓Gemini提供對用戶獨具意義的協助；當開啟功能後，用戶可掌控要連結哪些應用程式，只需一個步驟就能串聯Gmail、YouTube和Google搜尋。

根據介紹，「個人化智慧服務」有兩大核心優勢：能夠從複雜的資訊來源進行推理，以及從電郵等資訊中擷取特定細節來回答問題的能力，通常會結合兩者，跨足文字、影片等資訊，提供度身打造的答案。

Google舉例指出，試想像一位用戶正在規劃東京度假之旅，已收到交通和住宿的預訂確認，但這些細節卻散落在日常使用的不同數碼平台中，當他問 Gemini：「我的東京行程是甚麼？」時，Gemini會在確保安全的前提下，從Gmail擷取相關的預訂細節，並將其整理成一目了然的行程時間表，甚至能根據最近觀看過有關當地飲食趨勢的YouTube影片來推介餐廳。

強調以保障私隱為核心

另外，Google強調以保障私隱為核心，連結應用程式的功能預設為關閉：用戶必須主動選擇開啟，並決定要連結哪些應用程式，而且隨時都能再次關閉。當用戶啟用後，有關功能將可在網頁版、Android和iOS上運作，並適用於Gemini模型選擇器中的所有模型；若用戶在 Gemini 主頁上沒看到試用邀請，則可以在「設定」中開啟。
 

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