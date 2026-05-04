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花旗委任李慧賢為香港區企業銀行主管 7月生效

商業創科
更新時間：13:58 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:58 2026-05-04 HKT

花旗集團今日（4日）宣布，委任李慧賢為香港區企業銀行主管，今年7月生效。李慧賢將領導花旗集團在香港的企業銀行業務，客戶涵蓋本地企業、金融機構、公營機構及跨國公司等，並將向日本、北亞及澳洲區企業銀行的業務主管，以及花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉匯報。

花旗集團宣布委任李慧賢為香港區企業銀行主管。
花旗集團宣布委任李慧賢為香港區企業銀行主管。

該行指出，李慧賢在銀行界擁有逾25年的經驗，此前任職渣打銀行（香港）大中華及北亞投資區域總監兼金融機構香港區主管，帶領團隊為大中華區、日本和韓國的機構投資者和金融服務業客戶提供服務。

中港跨境商業活動CAGR近15%

該行又提到，香港業務保持強勁增長勢頭，目前為超過1,000 間企業及機構客戶提供服務。其中，香港與內地的業務往來是主要增長動力。過去五年，花旗客戶的中港兩地跨境商業活動複合年均增長率（CAGR）接近15%。美港跨境業務維持其策略重要地位，積極支持兩地之間的外商直接投資及貿易往來。與此同時，香港客戶與東盟市場的業務活動亦錄得可觀增長，佔花旗香港整體客戶境外商業活動量一半以上。
 

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