傳Anthropic夥黑石及高盛等設合營 投資總額達15億美元
更新時間：12:37 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:37 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:37 2026-05-04 HKT
據《華爾街日報》引述消息報道，AI初創公司Anthropic將與黑石、高盛等多家華爾街機構共同成立一家新的合資企業，目標是向獲私募股權支持的公司銷售AI工具。
據悉，相關合作細節最快於今日（4日）正式公布。Anthropic、黑石及私募基金Hellman & Friedman將牽頭這項交易，預期各方將分別投資約3億美元。
向私募支持公司銷售AI工具
資料顯示，高盛亦將成為該合資企業的創始投資者之一，預計注資約1.5億美元，而泛大西洋投資（General Atlantic）等多家機構亦有參與其中，整體承諾投資總額高達約15億美元。
新組建的合資公司旨在成為Anthropic的顧問部門，主要目標是向私募股權基金的投資組合公司銷售AI工具，並教導相關企業如何在各個營運環節中融入AI技術。
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