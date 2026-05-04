GameStop擬斥560億美元購eBay 每股溢價20% 揚言挑戰亞馬遜 

據《華爾街日報》報道，GameStop（GME）行政總裁Ryan Cohen提出以約560億美元（約4,368億港元）作價，收購電商平台eBay。GameStop提議以現金及股份各半的方式，每股作價125美元，較eBay上周五收市價溢價約20%。Cohen揚言，eBay未來價值將達數千億美元，絕對有力成為亞馬遜的真正競爭對手。

目前已持有5%股份

報道指，GameStop自今年2月4日開始建倉，目前已持有約5%的eBay股份。Cohen早前已向eBay董事局主席Paul Pressler致函提出收購，並透露已獲道明銀行（TD Bank）承諾提供最多200億美元的債務融資。

GME實體店可作收集及鑑定商品

Cohen指出，若將兩家公司合併，能有效削減成本及提升盈利。同時，亦能擴大兩間公司規模，例如利用GameStop的實體店作為eBay賣家收集和鑑定商品的地點，並加強eBay直播業務，讓品牌可透過即時影片串流進行銷售。

或尋求中東主權財富基金支持

值得注意的是，GameStop目前市值僅約120億美元，而eBay市值則高達460億美元，因此要完成這類交易絕非易事。另外，由於GameStop資產負債表上僅有約90億美元現金可用於交易，目前尚不清楚如何籌集收購所需的餘下資金。據悉，Cohen或尋求中東主權財富基金等外部投資者支持。

若拒絕提案 擬發動委託書爭奪戰

Cohen警告，若eBay不接受提案，他已準備直接向股東提出收購，並發動委託書爭奪戰 （Proxy fight），即發起人透過徵集其他股東的投票委託書，在股東大會上投票以改選董事、變更管理層或通過特殊議案。不過，根據eBay的資料顯示，預定於今年6月舉行的股東大會，針對提名董事候選人的窗口已關閉。

另一方面，Cohen在信中表示，交易完成後將擔任合併後公司的新任行政總裁，並放棄領取薪酬，其回報將完全取決於公司的業務表現。