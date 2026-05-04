王維基高調準備HKTVmall減價戰 疑回應京東挑機 學者：有助吸引留港消費

一向善於劈價搶客搶先機的王維基，擬再披「殺價超人」戰衣開戰。香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall繼4月26日推出及過去兩日（2及3日）連推兩輪85折優惠後，其創辦人王維基於社交平台高調下戰書，並說：「十天不丹之旅結束，返香港，星期一與同事準備『全年減價戰』。」一周前他已揚言，今日HKTVmall坐擁數以十億流動資產、沒有負債，每年EBITDA淨賺三億，「我就要睇吓邊個先投降」，似以行動回應內地網購巨企影射其八五折「孤寒」的挑機。有分析認為，減價戰有助吸引市民留港購物，減少北上消費。

人幣匯率走強 北上成本增加

經濟學者李兆波表示，HKTVmall與京東的減價戰對消費者有利。他指出，近期多種商品在本港已具競爭力。以日本連鎖超市Donki為例，部分貨品價格甚至較日本更為化算；而機票價格高企，廉航如香港快運需另付行李費，令更多市民選擇留港消費。

此外，人民幣匯率按年走強，北上購物成本增加，若京東或HKTVmall價格具競爭力，有助吸引市民留港購物，減少前往深圳的誘因。與此同時，百佳、惠康等傳統超市廣告攻勢頻繁，競爭同樣激烈。李兆波提醒，消費者應貨比三家，精明比較價格。

事實上，香港科技探索旗下HKTVmall上周日的首輪85折優惠先嘗甜頭，單日交易額突破4,000萬元創周日新高。第二輪85折於過去兩日進行；該公司行政總裁周慧晶稱將每周甚至每日推優惠，誓「平過超市價」。

京東不點名發文 85折「孤寒」

HKTVmall的強勢促銷，隨即引來內地電商巨頭京東（9618）還擊。京東在社交平台不點名發文，直言「賺咗香港人咁多年錢，竟然只係比85折？咁樣真係有啲『孤寒』」。京東旗下京東超市更推出「日日8折」，購物滿100元人民幣再減20元人民幣，同時滿99元人民幣免運費送上門。此外，京東旗下香港98間實體超市－佳寶，更進行全店8折優惠，優惠期已於上月底完結。

人稱「魔童」的王維基早前在不丹度假時已發文回應市場折扣戰。他回憶：「我三十年前起家，由CTI到香港寬頻，靠嘅就係『減價戰』。當年袋里面只有一百萬，我都唔驚你班大財團；今天HKTVmall坐擁數以十億流動資產，沒有負債，每年EBITDA淨賺三億，我就要睇吓邊個先投降。」他直言，雖然身處「最夢幻和快樂的土地」，但一聽到有減價戰，便立即回到「殘酷和現實的商業世界」。如今他結束假期返港，更明言要與同事準備「全年減價戰」，意味劈價戰一觸即發。

不過，減價戰的底氣背後，當然是鬥燒錢。營運HKTVmall的香港科技探索過去三年營業額維持約38億元水平，惟盈利能力持續惡化。2023年營業額38.12億元，溢利為4,532萬元；2024年營業額升至38.4億元，卻轉蝕6,670萬元；2025年營業額進一步增至38.56億元，虧損卻擴大至1.49億元。