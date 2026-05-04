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港初創研AI招聘助手 打擊履歷造假 曾智破「槍手」兼省七成成本

商業創科
更新時間：09:25 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-04 HKT

本港創科企業Lantern AI正開發以用人主管為核心的人工智能招聘功能，容許部門主管以錄音或文字輸入要求，系統在LinkedIn及數據庫中主動搜尋合適人才。目前該方案已與大型企業展開試行，並正與一間證券公司合作，下一步將推出正式產品。針對求職者利用AI生成履歷、虛構工作經驗現象，系統透過實時對話及自適應追問識別造假。該公司行政總裁陳勝拓透露，系統曾成功偵測同一「槍手」協助十二名申請人面試，以及同一IP及裝置代號在五間大學代考等個案，有效打擊中介作弊。

業務版圖擴展至亞太市場

陳勝拓指出，現有招聘系統多以HR（人力資源）為中心，導致HR與用人主管對「合適人選」的定義出現落差，浪費大量時間。新功能將決策權交回用人部門，讓AI成為主管的專屬獵才助手，可為企業節省約七成招聘成本，並將傳統4至6周的招聘流程壓縮至48小時。該公司客戶包括信和集團、南豐、香港科學園、跨國律師行及多間大學，業務版圖更拓展至日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞等亞太市場。

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