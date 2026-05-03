高盛合夥人預警AI狂熱風險 大型雲服務商資本開支或已超過營運現金流

四大重磅美股Alphabet（GOOG）、Meta（META）、微軟（MSFT）及亞馬遜（AMZN）上周公佈季績顯示，將持續投入資源發展AI，並且令資本開支成為外界焦點。高盛合夥人Mark Wilson在一份周報中更警告，目前主導市場的AI投資熱潮是由一場歷史性的資本開支狂潮推動，但超大型雲端服務提供商的資本支出已推高至其營運現金流100%以上，加上市場廣度惡化，造成了風險集中。

資本支出料達6000億美元

據外媒報道，Mark Wilson指納斯達克指數剛剛創下2002年以來最強勁的4月表現，AI主題也日益主導投資者心理，但此次上漲行情背後卻暗藏風險，四大雲端服務供應商微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta今年資本支出總額料達6,000億美元，並且可能超過其營運現金流的100%。

他續指，微軟計劃在未來6個月內投入1,200億美元於資本支出，比之前市場對其年度支出預期高出約45%，意味2025年全年支出可能達到1,900億美元；亞馬遜的資本支出將超過2,000億美元，Alphabet的目標是約1,850億美元，而Meta的目標則是1,350億美元。

收入數據同樣令人震驚

不過，報道提到收入數據同樣令人震驚，因而讓投資者感到困惑。其中谷歌雲端收入按年增速高達63%，突破200億美元大關，其訂單積壓量亦較上一季度幾乎翻倍，達到4,600億美元，並簽署了多筆超過10億美元的企業級交易。至於微軟AI業務的年化經常性收入達到370億美元，按年增逾120%。AWS增長率亦達28%，創2021年以來最快增速，並透露其客製化Trainium晶片的收入承諾額已超過2,250億美元。

市場嚴重依賴少數主題

另一方面，Mark Wilson引述高盛策略師Ben Snider的判斷，指目前「市場廣度不佳」的環境，並不一定預示市場見頂，而是指向「動量因素持續波動」。他量化了動量因子表現與高盛AI股票組合之間的相關性，發現兩者高度同步，並受到同一潛在動態的驅動，即半導體股票的表現優於軟件股，而受益於AI支出的公司增長超過了進行AI支出的公司，而這種結構意味當前的上漲行情嚴重依賴少數主題。

他更特別指出，標普500指數今年超過60%的盈利增長預期，都來自美光科技（MU）和英偉達（NVDA）。

押注幾乎沒有容錯空間

針對核心衝突而言，Mark Wilson認為是在於AI基礎建設能否在不大幅提升收入或痛苦地調整預期的情況下，繼續以目前的速度推進，當企業將超過100%的營運現金流投入資本支出時，實際上是在押注最終回報能夠彌補這些投入，但如果AI需求降溫或商業化時間比預期長，那麼這種押注幾乎沒有容錯空間​​。

此外，油價持續高企於每桶100美元以上，加上聯儲局內部出現1992年以來最嚴重的分歧，以及更廣泛的宏觀環境帶有滯脹的跡象，將可能會對支撐AI投資理論的增長假設構成壓力。