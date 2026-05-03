阿貝爾擔正巴郡股東會 強調不為AI而AI 巴菲特談蘋果巨額回報 「我甚麼都沒做」

「股神」投資旗艦巴郡每次公佈業績後，股東大會往往是市場焦點所在，而今次股東會更是巴菲特掌舵60年來首次退居幕後，並且是新任CEO阿貝爾（Greg Abel）的首場公開考試。阿貝爾在會上就人工智能（AI）等議題發表了看法，當中明確表示巴郡將審慎思考如何利用AI創造價值，但「不會為了AI而AI」。此外，巴菲特亦在會上向全體股東分享了兩大「周年紀念」事件，其中談到蘋果的投資。

阿貝爾警示AI技術風險

阿貝爾在會上談到AI時表示，巴郡將以範圍聚焦、以創造實際價值為導向的方式部署AI，明言「只有看到真實價值才會出手投資，AI必須對我們的業務有實質性的增益」，但他亦提到AI應用為所有業務帶來了機遇。不過，他同時指AI技術對人類有潛在風險，公司將保持高度關注。

他提到，數據中心的大規模建設及其對電網帶來的需求壓力，正為公用事業領域創造可觀的增長機會；然而，將數據中心用電成本與普通電網用戶隔離、並確保由用電企業自行承擔，至關重要。

在問答環節上，一位身穿西裝的「巴菲特」在大螢幕上提問：投資者為何應該長期持有巴郡股票。其後阿貝爾揭出影片並非真實影像，而是利用AI技術產生的「深度偽造」（deepfake）影片，以向在場股東提示了網路安全風險。

擁龐大現金 「不受制任何人」

針對上述提問，阿貝爾則強調巴郡擁有​​3,970億美元巨額現金儲備的強大實力，賦予了集團充份的行動自由，明言「我們擁有現金和美國國債，這有幾個用途」、「我們不打算受制於任何人」，並重申了巴菲特長期堅守的核心投資與經營理念。

他表示，以美債形式持有現金、保持財務獨立、靈活配置資本、注重稅務效率，以及對「ABC」——即傲慢（Arrogance）、官僚主義（Bureaucracy）和自滿（Complacency）保持高度警惕，仍是巴郡重中之重。

採少數持股策略 具四大核心

此外，被問到如何看待龐大股票投資組合時，阿貝爾強調採取以少數核心持股為錨的集中投資策略。他將蘋果、美國運通、穆迪和可口可樂稱為「核心四強」，又提及了日本五大商社的大規模持股，將其列為投資組合的另一關鍵支柱，並強調對這些公司的長期持有承諾。除了上述核心持股外，阿貝爾還點名了其他幾項重要投資，包括美國銀行、雪佛龍和Alphabet。

他表示，自己將在投資管理上扮演更積極主動的角色，根據情況對持股進行增持或調整，並補充指在投資決策上，絕對是與巴菲特協同合作」。

巴菲特給予阿貝爾100分

另一方面，巴菲特在會上亦向全體股東分享了巴郡兩大周年紀念事件，其一是董事會對於「煥新」變動的投票。他指出，「阿貝爾做了我以前做的所有事，甚至還做了更多」，而且所有方面都做得更好，所以為這個決定「打100分」。

巴菲特在會上亦回顧了大約十年前決定將一半資源的10%轉移出去，最後，「花了大約350億美元購買蘋果公司的股票」，並直言基本上就是將錢交給蘋果管理層，讓巴郡看起來更好，而自己不用做任何工作，「這是我們最喜歡的運作方式」。他續指，「那350億美元，算上股息、已實現增值、未實現增值，已經變成了1,850億美元」。

盛讚庫克是商業管理奇蹟

同時，巴菲特給予了蘋果CEO庫克很高評價。他提到，庫克當年接替蘋果傳奇人物的位置後，其成績「簡直是美國商業管理的奇蹟之一」；又指「庫克也宣布要退休了。如果庫克能接受大家的感謝，我們的股東們向他道謝，那是很合適的」。

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