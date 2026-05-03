王維基預告HKTVmall周一準備「全年減價戰」

香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall掀起減價戰且動作頻頻，繼上周日（26日）推出85折大型優惠後，亦於昨日及今日（2日及3日）展開第二輪「鬥減價」優惠。同時，HKTVmall創辦人王維基昨日再於社交平台發文表示，「十天不丹之旅結束，返香港，星期一與同事準備『全年減價戰』」。

帖文一出後，有網民表示支持，但亦有網民質疑「1137股票日日跌，公司現金流得4億左右，頂吾頂得住」，另亦有指「減價戰係好方法，但最重要係以後唔好亂講嘢」。

事實上，香港科技探索股價近期持續不振，上周五報跌0.9%至1.08元，今年至今已累跌近23%。

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