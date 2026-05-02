日本馬桶成AI概念黑馬 「陶瓷黑科技」晶片不可或缺 Toto擬300億提升產能

日本馬桶及潔具生產商Toto（東陶，5332）股價周五大升18%，收報6425日圓，創5年新高。該公司宣布，因人工智能需求強勁，計劃加大對晶片零件業務的投資。

Toto是全球第二大靜電吸盤(Electrostatic Chucks)生產商，該部件廣泛應用於NAND存儲晶片製造，負責在製程中固定矽晶圓，是NAND低溫蝕刻等精密製程中不可或缺的零組件。隨著AI基礎設施需求持續擴大，該「陶瓷黑科技」業務已佔Toto約一半營業利潤。Toto周四聲明表示，將加快在研究與生產能力上的支出，主要投入於靜電吸盤。

營業利潤佔比首破50%

該公司先進陶瓷業務在截至3月的財政年度，淨銷售額達 674億日圓（折合約32.3億港元），較去年同期增長34%，並在營業利潤的佔比首次突破50%。該公司預計該業務明年銷售額將再增長27%。

事實上，英國激進投資基金Palliser Capital今年2月入股並對公司施壓，呼籲Toto加大其晶片零件業務，認為該公司錯失了AI熱潮帶來的利好，應提升對吸盤業務的市場認知。

野村升目標價至5430日圓

Toto表示，計劃至2028財年投資約300億日圓（折合約15億港元），以提升三座陶瓷工廠的產能。公司在財報簡報中指出，隨著科技企業加大AI基礎設施投入，對吸盤業務的需求將持續上升。野村證券分析師Daisuke Fukushima在業績公佈後，將Toto股價目標從4570日圓上調至5430日圓，理由是陶瓷部門表現強勁。

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多間日企均受惠這波晶片需求，日本主要晶片設備製造商東京威力科創 (Tokyo Electron ) 在周四公佈業績，預測上半年銷售將超出預期，該公司股價周五收市升近7%，創下歷史新高。東京威力科創管理層日前表示，NAND 產能投資仍有更多潛力，且尚未納入公司預測。

多間傳統日企進軍AI產業鏈

除了Toto，多隻日本傳統工業股早已進軍AI產業鏈，化妝品巨頭花王去年啟動了一座晶片清洗工廠；味精及調味料生產商味之素則宣布在2030年前投入逾250億日圓，擴大用於主板絕緣的關鍵薄膜產能。

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