AI初創Anthropic未上市先炒起 銀行家3700萬豪宅「以樓換股」 誘早期投資者及員工沽股

雖然AI初創公司Anthropic目前尚未上市，其早期投資者及員工所持股份，仍可透過「二級市場」買賣轉讓，並有價有市，據報該公司在二級市場的估值已突破1萬億美元。科技精品投資銀行Ignatious創辦人Storm Duncan為求增加持股，公開其位於加州、價值480萬美元（約3,744萬港元）的莊園，向持有Anthropic股份的員工提出以房換股。他亦透露掛牌一周內已接獲多筆來自員工及早期投資者的報價。

莊園距辦公室僅20分鐘車程

據外媒Business Insider報道，Anthropic在二級市場估值急升，主要推動力來自投資者對其強勁收入增長的看好，以及市場對旗下AI輔助程式撰寫工具Claude Code的高度期待。在「一股難求」的情況下，Duncan選擇掛牌其位於加州Mill Valley的莊園以換取股份。

值得注意的是，非上市公司股權二級市場（Private Secondary Market），即非上市公司已發行股權的私下轉讓市場。 這類市場主要涉及私募股權（PE）及創投（VC）份額的私下轉讓，讓未上市公司的股東擁有套現渠道。

資料顯示，該莊園佔地約13英畝，坐擁三藩市灣區景觀，並設有無邊際泳池及水療設施。Duncan指出，從該處通勤至Anthropic市區辦公室僅需20分鐘車程，相信該地點對Anthropic員工最具吸引力，而非邁阿密或懷俄明州等地的房產。

瞄準持股卻無法套現的員工

Duncan指出，此項交易的盤算，是希望直接接觸合法持有大量Anthropic股份、但在正式上市前無法出售的員工。他表示，掛牌一星期內已收到多筆來自員工及早期投資者的報價，惟坦言這是一筆複雜的交易。他直言，三藩市有不少人年薪達40萬美元、身家上億，可能卻只租住一房單位，全因股票流動性太差而難以變現。他認為，這筆交易給予他們分散資產的機會。

事實上，以非常規方式取得未上市科技公司股份在矽谷並非孤例。報道指，2005年藝術家David Choe曾為Facebook（META）首間辦公室繪製壁畫，並選擇以股份代替6萬美元現金作為報酬，該批股份在公司上市後價值高達約2億美元；網路泡沫時期，也曾有三藩市的房地產業主要求新創公司以公司股票換取租賃空間。

強調並非宣傳噱頭

對於外界質疑此舉為宣傳噱頭，Duncan強調提議出於真實意圖，並非博取關注。被問到為何不直接購入公司股份時，他坦言，以其規模的投資者根本無緣從公司端取得股份。「Anthropic 根本不會花時間搭理像我這樣的人，他們只找得到一次能開出1億美元支票的人。」

另外，Duncan表示，二級市場賣方開出的條件往往附帶高額費用及不透明的所有權架構，可靠性已大不如前。

試用Claude Code後決定加倉

事實上，Duncan早於2024年融資輪中已取得部分Anthropic股份，當時入股門檻相對較低。但近期在自家公司導入Claude Code後成效令他信服，促使他決定進一步加倉。他預期，該工具可令其公司產能提升3倍、成本降低50%，直言開始部署該平台後便決定要增加對其曝險。