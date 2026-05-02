Tesla馬斯克「白做」一年 去年任務全不達標 天價薪酬1.24萬億「零」落袋 

電動車龍頭特斯拉（Tesla）向監管機構提交文件，首次披露行政總裁馬斯克2025年的年度薪酬總額高達1,583.6億美元（約1.24萬億港元）。不過，由於該筆天價薪酬全數以股權獎勵形式構成，加上特斯拉去年未能達成任何市值或營運目標，意味馬斯克去年實際落袋的薪酬為零。

薪酬分為12個階段發放

據外媒報道，根據特斯拉股東去年11月批准完全由股權獎勵構成的薪酬方案，獎勵將分12個階段發放。馬斯克若要全數兌現，必須將將公司市值大幅提升至8.5萬億美元，並達成多項營運里程碑，包括交付2,000萬輛汽車、銷售100萬台人形機器人、實現100萬輛自動駕駛的士（Robotaxi）商業化，以及錄得4,000億美元核心利潤等。若全數達標，他將在十年內獲得公司約12%的股份，價值高達約1萬億美元。

特斯拉在文件中表示，馬斯克去年的1,580多億美元薪酬中，約1,320億美元屬於假設所有業績條件均達成下的最高公允價值；其餘逾260億美元則屬董事局去年8月批准的臨時獎勵，惟馬斯克已於今年4月放棄該筆款項。由於他去年未達任何目標，因此實際得益為零。

AJ Bell財務分析主管Danni Hewson分析指，馬斯克實際上不會將這1,580億美元立刻收歸囊中，因為他去年並未達成任何一項里程碑。她強調，這筆天價數字只是一項「承諾」，前提是他完成相應的任務。她又指，雖然目標訂得極高，但投資者正是希望藉此讓馬斯克重新專注於這家電動車製造商的發展。

身家繼續冠全球 旗下SpaceX擬上市

儘管在特斯拉「白做」一年，馬斯克目前仍穩坐全球首富寶座。資料顯示，彭博及福布斯估計其淨資產分別為6,510億及7,880億美元，遠超其他科技巨頭CEO。Hewson坦言，這意味著雖然馬斯克在特斯拉不領取薪水，但他絕對有本錢慢慢等待。

另一方面，他旗下太空探索公司SpaceX近期與AI初創xAI合併後，正積極籌備首次公開招股（IPO），有望成為全球估值最高的上市公司之一。