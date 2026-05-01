Uber收購網約的士平台「飛的」未提交易作價 兩者將如常營運「續投資香港的士業」

Uber宣布收購香港網約的士平台「飛的」（FlyTaxi），未提交易作價。收購後「飛的」將繼續如常運作，現已使用「飛的」或 Uber App 的司機及乘客將不受任何影響。

Uber強調，是次收購是持續投資香港的士業的重要里程碑，將結合「飛的」的本地專業優勢與Uber的領先科技及營運專長，加快推動香港的士行業整體發展， 並進一步鞏固香港作為亞太區重要出行樞紐的重要地位。

「飛的」在2013年推出，創辦人Simon Siu表示，公司與Uber合作，能夠借助Uber的全球技術優勢，確保本地的士業持續創新和蓬勃發展。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，「飛的」是香港初創企業的成功故事，也是本地的士領域的先驅。未來透過結合「飛的」的本地專業知識與Uber的科技，將協助司機拓展業務， 並繼續為乘客帶來卓越的出行體驗。