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華為AI晶片銷量料年增六成 有望奪中國市佔龍頭

商業創科
更新時間：13:08 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:08 2026-05-01 HKT

《金融時報》報道，為減低對美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的依賴，內地企業正加速尋求取代英偉達的國產國產代替品，使華為今年有望奪得內地人工智能（AI）晶片市場的最大份額，預料其相關銷量將按年大增至少六成。

報道引述知情人士透露，內地多家科技企業已向華為訂購大批最新昇騰（Ascend）950PR處理器。華為預計，以目前在手訂單計算，今年AI晶片業務收入將高達120億美元，較2025年的75億美元大幅飆升。

報道指出，華為正加速進軍這個市值高達5.1萬億美元、長期由美國晶片巨頭主導的領域。若華為的產能提升進度勝過預期，其AI晶片收入預測甚至有望進一步上調。現時華為絕大部分AI晶片均交由內地晶圓代工龍頭中芯國際（0981）生產，預計到今年稍後時間，將有兩座專為華為提供產能的新晶圓廠正式投產。

主攻推論市場 獲DeepSeek採用

儘管華為最新晶片仍落後英偉達最先進產品至少兩代，但效能與效率持續提升，並主攻推論運算市場。華為也運用其網路技術建構大型運算叢集，以彌補單晶片性能的不足。

近期，DeepSeek表示其最新V4模型已採用華為950PR進行推論運算，但多數訓練仍依賴英偉達晶片。英偉達行政總裁黃仁勳早前接受訪問時直言，若DeepSeek日後選擇優先在華為平台上發布，「對美國將會是一個可怕的結果」，並擔憂未來全球頂尖AI模型或會在非美國硬件上發揮得最好。

摩根士丹利發表報告預測，2030年中國AI晶片市場規模將高達670億美元，當中86%將由本土企業供應。單計今年，中國供應商的市場規模預計已達210億美元。分析師認為，AI推論需求急增以及持續的出口管制，已令「國產化」成為內地AI算力市場的長期結構性趨勢。

相關文章：美國商務部長：未獲中方許可 英偉達H200晶片仍未售予中國企業

 

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