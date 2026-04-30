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Lalamove完成無人機試飛 科學園到大埔創新園9分鐘 冀拓展離島及北都航線

商業創科
更新時間：20:52 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:52 2026-04-30 HKT

即時送貨平台Lalamove在「低空經濟監管沙盒」框架下，展示無人機物流配送階段性成果。無人機由香港科學園載貨起飛，跨越吐露港及多棟建築物，精準降落於大埔創新園醫療用品製造中心天台。

試飛9分鐘 時間省六成

全程僅需9分鐘，較傳統陸路交通約20分鐘大幅節省近六成時間。Lalamove指，去年起聯手無人機技術夥伴未來翼新，在沙盒首批試點項目中已完成超過200次配送測試，包括逾150次載貨超視距飛行。測試顯示，即使在雨天、陣風等天氣下，無人機仍能安全運作，單次配送成本降幅達四成。

運輸及物流局副局長廖振新表示，政府以積極、穩妥、有序原則推動低空經濟，無人機配送對偏遠及離島地區具明顯優勢，有潛力補足現有地面和海上運輸網絡。他樂見Lalamove在推進本地試驗的同時，已開始思考將香港經驗推向國際。

冀拓離島北都 方案將出海

Lalamove首席運營官盧家培指出，作為從香港起步的創科公司，公司全力支持國家「十五五」規劃及特區政府低空經濟藍圖。他期望日後將航線拓展至離島及北部都會區，協助中小企提升物流效率及降低成本，長遠更會將「車+無人機」配送方案「出海」至東南亞等海外市場，共同構建低空經濟生態圈。

香港科技園公司首席物業及資產總監麥善鳴表示，科技園一直作為Lalamove重要夥伴，由初創支持至成為國際獨角獸，未來將繼續推動更多創新方案落地，為智慧物流注入新動能。
 

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