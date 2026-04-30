螞蟻國際發布全球首個開源智能體移動支付標準 冀建AI商業新模式

螞蟻國際在吉隆坡MoMents 2026論壇上宣布，發布全球首個專為移動AI商業設計的開源智能體支付框架Agentic Mobile Protocol（AMP）。該協議支持安全的、AIOps原生的智能體支付集成，涵蓋電子錢包、銀行App、超級應用及可穿戴設備等移動終端。

此前螞蟻國際已推出AI-as-a-Service平台，助金融科技夥伴構建智能體解決方案。馬來西亞TNG eWallet及巴基斯坦easypaisa正使用該平台提升客戶體驗。

全球支付網絡覆蓋220市場

螞蟻國際指，隨著智能體支付、AI等技術創新落地，全球支付網絡為超過1.5億商戶連接逾20億消費者，日均交易筆數超2000萬。服務覆蓋220多個市場，支持300多種支付方式。國家二維碼夥伴增至逾10家，包括新加坡SGQR、韓國ZeroPay、馬來西亞DuitNow等；移動支付夥伴增至50個，新加入英國iFAST Global Bank、泰國KBank等。

螞蟻國際持續在東南亞、拉美及中東推進牌照與合作。在越南與NAPAS推跨境二維碼支付；與墨西哥R2合作助中小企貸款；與沙特央行合作擬於今年推出Alipay+跨境支付。

整合四大業務 楊鵬：AI新模式助商戶增韌性

螞蟻國際表示，在新戰略下，整合了Alipay+、Antom、Bettr及WorldFirst四大板塊，提供全球支付、全球賬戶與AI金融服務。

螞蟻國際首席執行官楊鵬表示，螞蟻國際的金融互操作性與AI商業新模式，為全球巨頭和中小商戶提供了強大工具，助力其增強業務韌性、拓寬收入來源。隨著合作網絡日益廣泛深入，公司能與更多夥伴在多層面展開協作，在快速增長的市場中，為客戶帶來更具創新性、可靠性與高投資回報率的金融科技解決方案。