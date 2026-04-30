HKTVmall推第二輪鬥減價 299元自取85折 「誓要平過超市價」

香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall早前掀起減價戰，表示於4月26日推出當日，訂單交易額（GMV）超過4000萬元，創周日新高。HKTVmall同時宣布第二輪「鬥減價」，揚言「誓要平過超市價！」

首輪減價戰交易額創4000萬元新高

HKTVmall創辦人王維基上周日（26日）宣布開打減價戰，當時已上載一張相片，顯示線上人數超過1萬名，留言指：「多謝大家支持，今日應該創星期日生意新高。」

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HKTV：為香港市民帶來更多驚喜

香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶表示，客戶對首輪85折優惠的熱烈支持，充分證明HKTVmall「平靚正+方便」的理念深得人心，現正乘勝追擊，推出第二輪85折自取優惠，掀起減價熱潮，繼續為客戶提供更多實惠選擇，同時透過龐大的O2O自取網絡，讓購物過程更加便捷。她又表示：「我們會持續優化服務，為香港市民帶來更多驚喜。」

第二輪鬥減價5.2及5.3舉行

HKTVmall展開第二輪「鬥減價」優惠，於5月2日及3日，即周六及周日，在HKTVmall訂購超市產品及個人護理產品滿299元，並輸入優惠碼，選擇自取點自取，即享85折優惠。

該平台於香港合共超過530個自取點，包括75間HKTVmall O2O門市、321間Circle K便利店、117間郵政局，以及21個合作自取點。

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