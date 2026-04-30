Visa Agentic Ready在港推出 驗證AI代理交易 中銀、滙豐、渣打首批參與計劃

Visa宣布在港推出「Visa Agentic Ready」計劃，以迎接代理式商務（Agentic Commerce）時代。首階段「Visa Agentic Ready」將集中發卡機構的準備工作，為發卡機構提供一套完善的測試流程，在符合商用標準和受控的環境下測試、驗證，並深入研究由 AI 代理觸發的交易。 首批參與計劃的發卡機構包括中銀香港、星展香港、恒生、滙豐、Reap、渣打香港，以及眾安銀行。

探討不同場景代理式支付

該公司指，「Visa Agentic Ready」藉Visa核心網絡功能，結合代幣化技術（Tokenisation）、身份驗證、風險管理及授權機制，探討在不同應用場景中實現可靠的代理式支付。Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，愈來愈來多費者利用用 AI 代理作出日常決策及完成支付，為發卡機構及支付生態系統夥伴帶愈新機遇。「Visa Agentic Ready」促進發卡機構、科技供應商及平台之間的互通性，推動代理式商務更快、更有信心地邁向規模化應用。

建基現有網絡及安全機制

梁普寧又指，Visa將透過提供一套有系統的銜接方案，以及一個建基於現有網絡、安全及控制機制的標準化環境，讓合作夥伴毋須重整現有支付基礎設施，亦能順用落實 AI 代理支付，並在消費者行為持續演變下，提供流暢且可信賴的支付體驗。