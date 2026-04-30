太興針對「五一」遊客提前部署 計劃年內推兩個新品牌

五一黃金周將至，太興（6811）副主席陳淑芳指，已針對假期遊客到訪完成提前部署。她提到，五一假期相較復活節，港人外遊減少，而內地及東南亞遊客增加，目標假期間業績實現中高單位數字增長，將對遊樂區如山頂、啓德等店鋪「重兵」排班。

陳淑芳透露，集團正「秘密練兵」，計劃今年推出兩個新品牌，瞄準百餘元至二百元價位的休閒消費市場，契合當前經濟回暖下的消費升級需求。

「優化門店」提升效益

在門店運營方面，陳淑芳直言「未必加舖」，稱集團並非單純追求新店數量，而是聚焦「優化門店」提升效益，如透過優化分店位置，增強客群觸達率。她又指，集團每年對約兩至三成門店進行翻新升級。

首季同店中高單位數增

陳淑芳指，香港氣氛正復蘇，翻台率及消費均提升，首季大部分香港分店同店銷售實現中高單位數增長，旗下太興APP更有效降低推廣成本，去年集團廣告費用佔比僅約0.9%，按年降低0.1個百分點，目前APP註冊會員達34萬，成為外賣自取、到店消費的重要入口，去年香港地區外賣業務營收已達6億元。

租金方面，陳淑芳笑言，「有人流的商場不愁租」，現時集團租金佔營收比例為14.8% ，憑借品牌影響力與客流帶動能力，部分門店租金維持持平，部分則爭取到免租期用於翻新工程，進一步優化成本結構。

