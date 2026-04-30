平安數字銀行當選銀行公會數字銀行委員會主席 CEO姚文松：續推動業界持續創新

香港銀行公會宣布，平安數字銀行當選銀行公會數字銀行委員會主席銀行，任期兩年，由5月1日起開始生效。

香港銀行公會數字銀行委員會候任主席、平安數字銀行行政總裁姚文松對此表示，是次獲選是業界對該行一直以來推動數字銀行發展所作努力的充分肯定。他強調，平安數字銀行將繼續攜手業界，牽頭推動數字銀行領域的持續創新，協助香港加速邁進智慧銀行新紀元。同時，該行致力為廣大市民帶來更安全、高效及便捷的金融體驗，並進一步促進普惠金融在港的發展。

展望未來，姚文松指出，平安數字銀行作為委員會的主席銀行，將持續深化與業界及監管機構的協作交流，積極推動創新金融科技的落地應用，全力支持本港金融業實現可持續的數字化升級，讓更多本地市民受惠於智慧金融的便利。

