富衛集團首季新增業務銷售額升4%

富衛集團（1828）公佈，今年首季新增業務銷售額按年化新保費計算較2025年同期上升4%至7.2億美元。新業務合約服務邊際為5.56億美元，按年增幅達18%。期內於泛亞地區推出11款新產品。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，日本及東南亞的拓展市場為集團增長的主要動力，而香港特別行政區即使在2025年首季高基數效應下，表現仍然穩健。

黃清風又指，長遠而言，富衛集團對亞洲中產階層的增長趨勢持有信心，儘管短期區內經濟及消費者或受內外圍環境所影響，但由於香港特別行政區等地區內金融樞紐展現出穩健的市場實力與良好的市場信心，對高淨值客群前景保持樂觀。

