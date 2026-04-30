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滙豐/中銀/渣打/恒生維持最優惠利率5%不變 金管局稱美息走向存不確定性 籲管理利率風險

商業創科
更新時間：13:40 2026-04-30 HKT
發佈時間：12:09 2026-04-30 HKT

美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，宣布維持利率於3.5至3.75厘不變，符合市場預期。滙豐銀行今日（30日）中午宣布維持港元最優惠利率（P）於5厘不變。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

中銀香港宣佈港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及 0.001 厘。

恒生銀行宣佈，該行的港元最優惠年利率維持於5厘。同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變，若綜合戶口之「全面理財總值」達100港萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001厘。

另外，渣打香港亦宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年利率5.25厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

金管局：油價高企對通脹影響有待觀察

金管局今早回應議息結果時表示，聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期。市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，取決於通脹走勢和就業市場情況，特別是中東地區局勢持續緊張令油價高企，對美國通脹的影響仍有待觀察。
　　 
香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。
　　 
美國未來息率走向存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

相關文章：美國議息｜聯儲局維持利率不變符預期 普徠仕料美延至第四季才減息 能源價格成關鍵
 

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