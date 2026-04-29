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耀才澄清無計劃涉足Web3 不拓展內地客服務 螞蟻完成收購程序

商業創科
更新時間：20:52 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:52 2026-04-29 HKT

耀才證券（1428）公布，螞蟻財富控股收購交易全部完成，並澄清指，不會拓展內地身份客戶的經紀服務，也並無涉足代幣化資產等Web3領域的計劃。耀才表示，將確保穩健經營，嚴格遵循內地和香港兩地監管規定，持續為香港本地客戶提供高質量服務。

根據通告，收購交易完成後，螞蟻控股最終持股約8.59億股，佔已發行股本約50.63%；而公眾持股量為約8.37億股，佔已發行股份的約49.29%，繼續符合上市規則最低公眾持股量規定。同時董事會組成出現大變動，除許繹彬將留任執行董事外，執行董事陳永誠，以及獨立非執行董事余韌剛、司徒維新、凌國輝生及黃婷婷將會辭任董事職務，並於本月30日起生效。

耀才無拓展內地客戶和Web3領域的計劃

收購交易期間，市場有傳聞耀才將對內地客戶展業、佈局web3等，耀才辟謠指，公司主要服務於香港本地客戶，不會拓展內地身份客戶的經紀服務，也並無涉足代幣化資產等Web3領域的計劃。耀才強調，此次收購後將加快數字化轉型升級，成為以尖端技術為後盾的領先交易平台。

堅定看好香港的未來潛力和中國經濟的長期發展

談及競爭，耀才認為，行業的健康發展需要各方協同努力，希望與行業所有從業者共同建設透明、有序的競爭環境，提升服務水平，滿足客戶需求。耀才續指，香港是國際金融中心，耀才堅定看好香港的未來潛力和中國經濟的長期發展，未來將嚴格遵循內地和香港兩地監管規定，重視合規經營，實現長期可持續的價值增長。


 

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