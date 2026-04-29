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金管局聯同銀行業推新一輪中小企支援措施 專項資金加至逾4500億元

商業創科
更新時間：20:04 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:04 2026-04-29 HKT

近期中東地區局勢引發國際燃油價格大幅波動，為環球經濟帶來更大不確定性，加劇部分行業中小企的營運挑戰，金管局與「中小企融資專責小組」舉行會議後，公布將與銀行業將推出新一輪措施支援中小企獲取銀行融資、提升業務靭性和加快升級轉型。

增加專項資金規模 提供彈性還款及貿易融資

新措施包括18家專責小組參與銀行將增加中小企專項資金規模，由2024年10月的3,700億元，進一步增至超過4,500億元；為提供信貸支援予受影響的行業，尤其是運輸物流業、製造業及進出口業，專責小組參與銀行會以包容的態度，在審慎風險管理原則下，按個別客戶實際情況與需要，提供適切信貸支援，包括彈性還款安排、延長貸款年期、更多貿易融資展期選項等，以紓緩資金流壓力。同時亦會加快中小企融資擔保計劃」申請審批流程，所有專責小組參與銀行及香港按證保險，於收齊所需資料後30個工作天內，會完成相關審批並通知有關結果；還會推出靈活還款貸款支持中小企轉型，專責小組參與銀行會按個別中小企的業務需要，為客戶度身定造具靈活還款安排，例如前期部分還本，或「階梯式」還款模式的融資方案；另外，專責小組參與銀行並會運用金融科技及數據，優化中小企貸款審批流程，為客戶提供更快捷及更合適的信貸方案。

前支持措施已惠及逾8.9萬宗個案 涉資超過2090億

金管局表示，自2024年以來，與銀行業已經先後推出三輪支持中小企措施，至今已經有超過8.9萬宗中小企個案受惠於相關措施，涉及信貸額度超過2,090億元。金管局續指，將繼續密切留意市場發展，了解各行業中小企的需要，並適時提供支援，促進香港經濟及中小企的發展和轉型。

恒生銀行將推全程數碼申請 設330億融資基金

另外，恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡回應指，今個月已率先為『中小企融資擔保計劃』的八成信貸擔保產品推出全程數碼申請及批核，提升融資申請效率，協助中小企更快獲得資金。亦積極參與『商業數據通』，利用替代數據協助缺乏傳統抵押品的中小企獲取融資。她續指，將繼續透過330億元中小企PowerUp融資基金，提供靈活的融資方案，滿足中小企多元化的需求，支持客戶在多變的市場環境下繼續發展。
 

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