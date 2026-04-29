證監會推小紅書官方帳號 用「水魚」為核心宣傳 分享防騙警示

證監會今日（29日）宣布，正式推出其小紅書官方帳號，進一步擴展網上宣傳渠道，以加強與公眾的溝通和互動。

證監會表示，希望透過小紅書平台，將監管工作的最新動態和適時的投資者警示，分享給香港市場中更廣泛的投資者社群。同時，鑑於接獲涉及詐騙的投訴個案有上升趨勢，且手法日益複雜，該新平台亦將成為加強證監會多元化投資者教育工作的另一工具。

去年接獲詐騙案升39%

事實上，去年證監會接獲898宗詐騙個案，較2024年上升39%；而2026年第一季，相關個案數字為222宗，其中損失最嚴重的單一個案涉及金額逾2,000萬元。

證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑表示，隨著投資騙案越趨多變複雜，證監會必須採取積極主動且跨平台的溝通宣傳策略，以更有效地與公眾聯繫。他續指，開通小紅書官方帳號可接觸廣大的投資者社群，分享清晰、適時且淺白易明的防騙警示及其他監管資訊，並希望以更生動的方式發放信息，從而提升廣大投資者的認知和警覺性。

用趣味性手法傳遞資訊

此外，證監會旨在善用小紅書不斷增長的用戶群，以輕鬆且具趣味性的手法傳遞重要監管資訊，尤其為了增強公眾對投資詐騙的防範意識，防騙內容將以證監會「咪做水魚」宣傳活動的主角「水魚」為核心，藉此提醒投資者對「好得令人難以置信」的投資機會保持警惕。