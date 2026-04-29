迷策略擴收藏卡業務 寶可夢及球星卡為核心 夥PokeColor拓中外市場

迷策略（MemeStrategy，2440）宣布全面擴展收藏卡業務，以寶可夢及球星卡為核心，打造集供應、VIP買賣、二手鑑定、拍賣、保管及IP聯名發卡於一體的全方位生態圈。公司亦與內地卡牌龍頭卡樂（PokeColor）達成戰略合作，共同開拓內地及海外市場。

陳展程：完整產業生態是關鍵

迷策略及旗下Grade10行政總裁陳展程表示，完整產業生態是行業發展關鍵，合作將藉電商、活動及展覽提升行業透明度與全球流通效率。事實上，近年迷策略積極布局，於2025年9月收購評級與展覽品牌Grade10；今年1月與Crown Fine Art推出Grade10保管庫，結合區塊鏈實現數字化認證；隨後推出Grade10 AI搜尋平台，並發行全球首隻寶可夢卡牌代幣化基金，將高評級藏卡打造成機構級資產。

陳展程指出，專業評級是行業核心。全球主流評級機構中，美國BGS黑標為業內最高評級，需細項全滿分，市價可達普通PSA 10的3至50倍。另一美國公司PSA已收購BGS，行業整合加速。

港澳單卡成交價邁向億元水平

數據顯示，全球收藏卡市場規模預計由2024年158億美元增至2030年235億美元。港澳市場迎來爆發式增長，單卡成交價已邁向億元水平。香港細小地域內，PSA評級數量竟與內地整體市場相若，反映藏家消費力極為龐大。

陳展程表示，受惠免稅優勢與國際地位，香港成為亞洲卡牌核心樞紐，相關企業盈利強勁，更斥資購入實體物業。他指收藏是人類天性，IP與社交媒體帶動社群擴大，評級機構以專業認證提升價值，令卡牌成為兼具情感與投資屬性的資產。行業專家又指出，市場經歷四次浪潮，現處高價舊卡帶動的第四輪升浪，全球參與者廣泛，波幅降低、保值力增強。卡牌逐漸朝金融化、資產化發展，成為另類投資標的。

夥拍TVB推《正義女神》收藏卡

公司近期攜手TVB推出《正義女神》聯名收藏卡，融入親簽與稀有度設計，市場反應熱烈。未來將拓展至體育、財經等領域，實現「萬物皆可出卡」。集團計劃在港推出專業保管庫、抵押借貸及VIP服務，填補收藏品金融化與高端服務空白。

在今年6月19至21日，迷策略將在灣仔合和酒店舉辦第5屆Grade10 Fest Summer藏卡展，以寶可夢30周年為主題。此外，6月8至9日聯同內地夥伴於上海舉辦卡展。

海外拓展方面，集團計劃將卡展品牌推向日本、韓國、新加坡等市場。陳展程表示，亞洲收藏需求強勁，惟日本等成熟市場仍缺乏大型專業卡展，集團擬以源頭IP與供應優勢切入。未來將加強人流管制與空間規劃，發展VIP服務，推動卡牌文化走向大眾化與國際化，助力香港成為亞洲卡牌文化核心樞紐。