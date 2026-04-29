京東發文疑似暗諷HKTVmall「孤寒」 推8折優惠搶客
更新時間：16:07 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:07 2026-04-29 HKT
發佈時間：16:07 2026-04-29 HKT
香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall早前推出85折大型優惠、且集團副主席兼行政總裁王維基明言「打減價戰」及「要睇吓邊個先投降」後，內地電商巨頭京東亦在社交平台上發文，疑似暗諷HKTVmall「孤寒」。
京東發文指出，「賺咗香港人咁多年錢，竟然只係比85折？咁樣真係有啲孤寒」，並指「既然要平，就梗係要平到盡」，同時宣佈京東超市推出「日日8折」優惠。
該帖文又提到，「唔使湊夠幾百蚊，買滿100即減20，買滿99即可免運費」。
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