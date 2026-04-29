「治癌組織碎化技術公司」HistoSonics登上《時代雜誌》 獲選十大醫療與生命科學企業

時代雜誌選出2026年「十大醫療與生命科學」企業，李嘉誠基金會支持的治癌組織碎化技術（Histotripsy）背後公司HistoSonics上榜。該公司估值約22.5億美元，於2025年10月籌集了2.5億美元，用於拓展國際市場並進行其他癌症類型的臨床試驗。

HistoSonics由美國密西根大學徐蓁教授共同創辦，而Histotripsy是一種無需手術、放射治療或針刺消融，即可摧毀腫瘤的創新醫療方法，其研發的Histotripsy組織碎化系統利用聚焦超音波脈衝靶向並液化腫瘤，同時保護周圍組織。

全球3000患者已接受組織碎化治療

美國食品藥物管理局（FDA）於2023年10月批准了該系統，香港衛生署則於2025年9月把儀器表列「醫療器械行政管理制度」，並指出經審評後，當局認為系統安全、品質性能符合生產商所聲稱的原擬用途。

迄今為止，全球已有約3,000名患者接受組織碎化治療，當中香港是美國以外最早引入該技術的城市。