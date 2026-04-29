Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「治癌組織碎化技術公司」HistoSonics登上《時代雜誌》 獲選十大醫療與生命科學企業

商業創科
更新時間：12:10 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-29 HKT

時代雜誌選出2026年「十大醫療與生命科學」企業，李嘉誠基金會支持的治癌組織碎化技術（Histotripsy）背後公司HistoSonics上榜。該公司估值約22.5億美元，於2025年10月籌集了2.5億美元，用於拓展國際市場並進行其他癌症類型的臨床試驗。

HistoSonics由美國密西根大學徐蓁教授共同創辦，而Histotripsy是一種無需手術、放射治療或針刺消融，即可摧毀腫瘤的創新醫療方法，其研發的Histotripsy組織碎化系統利用聚焦超音波脈衝靶向並液化腫瘤，同時保護周圍組織。

全球3000患者已接受組織碎化治療

美國食品藥物管理局（FDA）於2023年10月批准了該系統，香港衛生署則於2025年9月把儀器表列「醫療器械行政管理制度」，並指出經審評後，當局認為系統安全、品質性能符合生產商所聲稱的原擬用途。

迄今為止，全球已有約3,000名患者接受組織碎化治療，當中香港是美國以外最早引入該技術的城市。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
6小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
3小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
20小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
15小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
20小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
20小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
20小時前