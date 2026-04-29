摩通戴蒙警告政府債務不斷上升 或引發債券市場危機

摩根大通行政總裁戴蒙周二警告，不斷上升的政府債務水平可能會引發債券市場危機，並敦促政策制定者在市場迫使其採取行動前主動應對。

政策制定者應主動應對

據CNBC報道，戴蒙在一個投資會議上表示，「照目前的情況來看，將會出現某種債券危機，到那時我們就不得不應對了」。他又指，「並不太擔心我們能否應對」， 只是認為「成熟的做法應該是主動應對，而不是放任不管」。

戴蒙指出，歷史表明如今日益複雜的風險組合可能會以不可預測的方式疊加，雖然具體時間尚不確定，但如果不應對這些壓力，調整很可能是在動盪之後而非透過深思熟慮的政策舉措來實現。

戴蒙又指，增加風險的因素很多，例如地緣政治、石油、政府赤字等等，這些因素可能會消失、也可能不會，「我們不知道究竟是甚麼因素的共同作用導致問題」。

倘信貸衰退 情況會比想像更差

此外，戴蒙在訪談中亦談到信貸周期和AI普及速度方面存在的風險，以及其對企業文化建設的見解。雖然他認為約1.7萬億美元的私人信貸規模不足以對美國經濟構成系統性風險，但更大的風險是所有貸款類別的下滑幅度可能會比預期更大。

他說，「我們已經很久沒有經歷過信貸衰退了，所以一旦發生，情況會比人們想像的還要糟糕」。