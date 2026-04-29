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高盛據報禁香港員工使用Anthropic旗下AI模型Claude

商業創科
更新時間：10:10 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:10 2026-04-29 HKT

據英國《金融時報》引述消息報道，高盛禁止其香港銀行家使用Anthropic旗下AI模型Claude，並指高盛香港員工在數周前已無法透過公司內部的AI平台直接訪問Claude模型。Anthropic發言人則表示，Claude模型從未在香港獲得正式「支持」，但拒絕進一步置評；高盛也拒絕置評。

對合約嚴格解讀結果

報道指出，有關舉動是高盛與Anthropic協商後，對其合約嚴格解讀的結果，但並不包括與其他AI供應商的合約，例如OpenAI。

報道又提到，美國AI公司對其模型在中國使用持謹慎態度，部份原因是擔心「蒸餾」（distillation）效應，即機構或透過大量使用外國模型來訓練新模型。
 

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