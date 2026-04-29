《時代雜誌》公布AI十強名單 阿里、智譜及字節跳動上榜

《時代雜誌》發布「2026年最具影響力人工智能公司」名單，當中有三家中國公司上榜，分別是阿里巴巴（9988）、智譜（2513）及字節跳動。

稱阿里成開源AI主導力量 智譜新模型超越海外對手

《時代雜誌》表示，阿里巴巴在三年內，已成為開源AI的主導力量。阿里旗下通義千問（Qewn）系列，下載量累計突破10億次，並衍生出逾20萬個衍生模型，成為全球最受歡迎開源模型家族。

智譜新發布的GLM-5模型，獲 《時代雜誌》評價在部分基準測試中已超越Google的Gemini 3 Pro等對手，在程式編碼及代理任務方面，逼近Anthropic的Claude Opus 4.5及OpenAI的GPT-5.2。《時代雜誌》更指出，智譜證明不需要依賴海外晶片，可建設最新AI模型。智譜今年發布的新模型，主要使用國產晶片，實現與英偉達等海外硬件脫鉤。

字節跳動已轉型為「AI優先」科技企業

《時代雜誌》表示字節跳動旗下AI助理「豆包」，現已累積逾1.55億周活躍用戶，2月中國新年期間突破1億日活躍用戶，令內地成為大規模應用AI助理市場之一。

《時代雜誌》認為，字節跳動現已轉型為「AI 優先」的科技企業，產品涵蓋聊天機器人、圖像、影音生成，以及雲基礎設施。

「2026年最具影響力人工智能公司」名單，上榜科技企業還包括OpenAI、亞馬遜（AMZN）、Alphabet(GOOGL) 、Meta(META）、Anthropic、Mistral及Hugging Face。