招行首季純利升1.5% 淨利息收益率下降 不良貸款率穩定

招行（3968）公布今年首季業績，錄得純利378.52億元（人民幣，下同）按年升1.5%，基本每股收益1.49元。期內營業淨收入869.52億元，按年增加3.9%，其中淨利息收入556.42億元，按年增5%,在營業淨收入中佔比為約64%。

受貸款重定價等影響 淨利息收益率下降8基點

今年首季中，招行為淨利差1.77%，淨利息收益率1.83%，按年分別下降5個基點和8個基點，按季分別下降2個基點和3個基點。招行指出，淨利息收益率下降的原因主要是受貸款重定價的影響，疊加有效信貸需求不足、零售貸款佔比下降等因素影響，令生息資產收益率有所下降招行強調，正持續推動負債高質量增長，部分抵消資產收益率下降帶來的影響。

首季不良貸款率0.94% 與上年末持平

截至今年3月底，招行不良貸款餘額698.58億元，較上年末增加16.52億元；不良貸款率0.94%，與上年末持平，不良貸款率總體維持穩定。撥備覆蓋率387.76%，較上年末下降4.03個百分點；貸款撥備率3.63%，較上年末下降0.05個百分點。

房地產業不良貸款率較去年底下降0.2%

招行在房地產業不良貸款率4.44%，較上年末下降0.2個百分點。房地產業貸款餘額2,837.08億元，較上年末增加5.94億元，佔總貸款和墊款總額的4%，較上年末下降0.1個百分點，其中85%以上的房地產開發貸款餘額分佈在一、二線城市，區域結構保持良好。

招行表示，將繼續緊跟國家政策導向，前瞻研判市場形勢變化，聚焦區域、優選項目，按照市場化、法治化原則，加大「白名單」項目支持力度，助力房地產市場平穩運行與高質量發展。同時，繼續合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，回歸項目本源，持續強化風險紥口管理和投貸後管理，嚴格執行房地產貸款封閉管理要求，切實做好項目風險防控。至於對於出現階段性風險暴露的公司，招行說，會積極採取風險化解手段，確保房地產貸款資產質量總體處於可控範圍。

