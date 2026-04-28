中國平安一季度凈賺250億 降7.4% 壽險新業務價值升20.8%
更新時間：21:11 2026-04-28 HKT
發佈時間：21:11 2026-04-28 HKT
發佈時間：21:11 2026-04-28 HKT
中國平安（2318）公佈2026年第一季度業績。期內營運利潤407.8億元（人民幣，下同），按年增長7.6%；惟淨利潤250.22億元，按年下跌7.4%，主要受投資短期波動擴大拖累。首季營業收入2384.77億元，按年下降7.1%。截至3月底，歸屬股東權益10183.1億元，較年初增1.8%。
壽險新業務價值增兩成
壽險及健康險業務仍是核心支撐。期內板塊營運利潤296.96億元，按年增長6.4%；新業務價值155.74億元，增長20.8%。惟按首年保費計算的新業務價值率23.5%，按年下降4. 8個百分點。截至3月底，個人壽險代理人33. 2萬人。銀保、社區金融等渠道對新業務價值貢獻佔比按年提升6.8個百分點。
產險綜合成本率優化 銀行營收及利潤雙增
產險方面，首季原保險保費收入909.51億元，增長6.8%；綜合成本率95.8%，優化0. 8個百分點。非機動車險保費375.14億元，增長19.5%；新能源車險保費提升16.1%。惟產險營運利潤28.15億元，下降13.4%。
平安銀行首季營收352.77億元，增長4.7%；淨利潤145.23億元，增長3.0%。不良貸款率1.05%，撥備覆蓋率219.59%。
投資受壓 醫療養老持續落地
投資端，截至3月底保險資金投資組合規模6. 55萬億元。非年化綜合投資收益率0.2%，按年下降1.1個百分點；非年化淨投資收益率0.8%，微降0.1個百分點。
醫療養老方面，首季健康險保費超473億元，其中醫療險243.5億元，增長6.4%。累計超29萬名客戶獲居家養老資格。北大醫療集團首季營收13.27億元，平安健康營收11.59億元。
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