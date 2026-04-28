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ShopBack夥拍國泰 1元現金回贈換7里數

商業創科
更新時間：18:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-28 HKT

獎賞及支付平台ShopBack宣布與國泰（293）合作，推出現金回贈轉換里數的全新功能。香港用戶現可於ShopBack平台內直接將累積的現金回贈轉換成「亞洲萬里通」里數，將日常網購消費轉化為旅遊獎賞。

ShopBack東亞地區總經理尹子良表示，隨著消費者愈來愈重視日常消費所帶來的價值，將購物回贈與旅遊獎賞結合將更貼近生活需要， 亦成為極具彈性且吸引的獎賞方式，今次合作不再限於直接提現，而是讓用戶有更大的自由度去選擇最適合自己生活方式的獎賞。

為用戶實現利益最大化

ShopBack指，是次合作充分體現ShopBack致力為用戶實現利益最大化的承諾，不但為香港消費者創造更流暢便捷的購物體驗，亦提供更多靈活運用現金回贈的方式，用戶現可按HKD 1現金回贈轉換7「亞洲萬里通」里數的比例進行轉換，加快累積里數兌換機票、艙位提升以及國泰生態圈內其他旅遊獎勵的進程。

結合日常消費與旅遊獎賞

亞洲萬里通總經理許佩渝表示，是次合作透過結合日常消費與旅遊獎賞，為香港用戶帶來嶄新的里數累積方式。

ShopBack表示，此次合作標誌將透過提供更個人化、貼近生活方式的轉換選擇，將網上購物與旅遊獎賞計劃緊密連結起來。

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