Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

和電旗下品牌Mo+推GenZ 5G計劃 30GB月費低至88.5元

商業創科
更新時間：18:26 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:26 2026-04-28 HKT

和記電訊旗下流動通訊品牌MO+推出全新5G服務，專為18至29歲Z世代及學生而設，月費計劃折後平均88.5元，包含30GB本地數據及2GB內地與澳門數據，並提供15個熱門社交及娛樂應用程式任用數據，滿足即時通訊、短影音及網上互動需求。

選用MO+ SIM月費計劃可贈6個月月費

選用MO+ SIM月費計劃可享高達6個月月費豁免，另獲贈6張DGG by LBUY電子扭蛋券，於全線數碼扭蛋站隨機扭出禮品。客戶可加入成為「MO民」，並以低至半價加購「防騙王」、PIA VPN及「防騙組合」等增值服務，提升上網安全。

收費表
收費表

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
7小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
6小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
19小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:29
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
3小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
4小時前
港鐵債又只益大戶｜曾智華
港鐵債又只益大戶｜曾智華
投資理財
9小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
拐子佬？大埔富蝶邨驚現「可疑男女」跟蹤學童 慈母警告竟招非議 網民：唔通有事先講？｜Juicy叮
拐子佬？大埔富蝶邨驚現「可疑男女」跟蹤學童 慈母警告竟招非議 網民：唔通有事先講？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前