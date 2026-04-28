和電旗下品牌Mo+推GenZ 5G計劃 30GB月費低至88.5元
更新時間：18:26 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:26 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:26 2026-04-28 HKT
和記電訊旗下流動通訊品牌MO+推出全新5G服務，專為18至29歲Z世代及學生而設，月費計劃折後平均88.5元，包含30GB本地數據及2GB內地與澳門數據，並提供15個熱門社交及娛樂應用程式任用數據，滿足即時通訊、短影音及網上互動需求。
選用MO+ SIM月費計劃可贈6個月月費
選用MO+ SIM月費計劃可享高達6個月月費豁免，另獲贈6張DGG by LBUY電子扭蛋券，於全線數碼扭蛋站隨機扭出禮品。客戶可加入成為「MO民」，並以低至半價加購「防騙王」、PIA VPN及「防騙組合」等增值服務，提升上網安全。
最Hit
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
2026-04-27 12:26 HKT
港鐵債又只益大戶｜曾智華
9小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
2026-04-27 15:41 HKT