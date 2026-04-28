和電旗下品牌Mo+推GenZ 5G計劃 30GB月費低至88.5元

和記電訊旗下流動通訊品牌MO+推出全新5G服務，專為18至29歲Z世代及學生而設，月費計劃折後平均88.5元，包含30GB本地數據及2GB內地與澳門數據，並提供15個熱門社交及娛樂應用程式任用數據，滿足即時通訊、短影音及網上互動需求。

選用MO+ SIM月費計劃可贈6個月月費

選用MO+ SIM月費計劃可享高達6個月月費豁免，另獲贈6張DGG by LBUY電子扭蛋券，於全線數碼扭蛋站隨機扭出禮品。客戶可加入成為「MO民」，並以低至半價加購「防騙王」、PIA VPN及「防騙組合」等增值服務，提升上網安全。

收費表