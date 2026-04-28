金發局稱港保險滲透率達17.2% 位居全球首位 籲培育更多人才

金發局今日發表題為《培育香港新一代保險專業人才 共促行業蓬勃發展》的研究報告顯示，香港保險滲透率高達17.2%，位居全球首位，2024年為本港經濟創造1,084億港元的增加價值，並反映保險業對香港的影響深遠，其角色亦不斷演變及擴展。

勞動力缺口擴大恐限制潛力

金發局表示，保險業正處於應對全球迫切議題的前沿，涵蓋氣候風險、網絡威脅、健康隱患及長壽風險，同時在推動長期財富管理及跨代財務規劃方面發揮關鍵作用。隨著人工智能、數據分析及數碼創新的推動下，保險業提供了具啟發性且靈活的職業發展機會，突破大眾對行業的刻板印象。

隨着行業面對更多元及複雜的風險，並邁向宏大發展，市場對具備多元化及跨領域技能（包括數碼應用、跨領域風險管理及跨境事務處理）的人才需求日益殷切。勞動力缺口若持續擴大，將限制行業的增長潛力。

金發局主席洪丕正表示，香港在推動保險業的資本轉型、創新及風險管理方案方面樹立領先標準，該局將繼續致力推動人力資本發展，培育新一代專業人才，共同塑造行業未來。

四大建議提升行業認知

該報告基於廣泛的持份者參與，提出旨在提升行業認知並裝備年青人才投身保險業的建議。相關政策建議包括：（一）策劃長遠的人才及行業轉型議程，透過制定人才發展路線圖及加强行業宣傳，重塑公眾對保險專業的認知；（二）運用前瞻性的《保險專業資歷架構》，透過教育及技能培訓途徑強化人才基礎；（三）推動持續進修與專業提升以強化從業員的適應力，提升勞動人口靈活性及職業流動性；（四）透過大灣區、中國内地及全球市場拓展人才來源管道，建立保險業人才專屬對接平台，加強跨境人才聯繫。